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Değirmenlik’te su baskınlarına karşı önlem

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Değirmenlik Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla, olası su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere yataklarını temizledi.

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Değirmenlik’te su baskınlarına karşı önlem


Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler önceki gün Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ile birlikte dere yataklarında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.
Değirmenlik, Minareliköy, Cihangir ve Erülkü Süpermarket bölgesinde bulunan derelerde ıslah çalışmaları yapılarak temizlendiğini ve genişletildiğini söyleyen Karavezirler, halka rahat bir kış geçirtmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Karavezirler, kış aylarının bereketli geçmesini dilerken, doğal afetlerin ise yaşanmamasını temenni etti.
Öte yandan Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş da dere yatakları ve köprü altlarının temizlik çalışmalarını yerinde incelediklerini ve yüksek miktarda olabilecek yağışlara ve su baskınlarına karşı önlemleri aldıklarını söyledi.
 
 
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