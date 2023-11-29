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Değirmenlik Akıncılar Belediyesinin işletmelere yönelik “Gıda Güvenliği/Temel Hijyen” eğitimi 5 Aralık’ta

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Değirmenlik Akıncılar Belediyesinin işletmelere yönelik “Gıda Güvenliği/Temel Hijyen” eğitimi 5 Aralık’ta
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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, gıda güvenliği ve temel hijyen eğitimlerine katılamayan gıda ile ilgili iş yerlerine yönelik 5 Aralık’ta tekrar kurs düzenliyor.
 
Belediye’den verilen bilgiye göre, 5 Aralık Salı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek eğitim saat 14.00’da başlayacak.
 
Belediyeler Yasası’na göre gıda ile ilgili iş yerlerinde çalışacak personelin hijyen konusunda bilgili ve eğitimli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, gıda üzerine olan her işletmeden en az bir kişinin eğitime katılmasının zorunlu olduğunu ifade edildi.
 
Gıda güvenliği ve temel hijyen eğitimi 21 ve 28 Kasım’da verilmişti.
 
Yasanın kapsadığı faaliyet alanları:
            Offlicence, bakkal, market ve süpermarketler
            Restoran, büfe ve kafeteryalar, şarküteri
           Fırıncılar, pastaneler, unlu mamul üreticileri
           Kasap,  Et ve süt işletmeleri, Kesimhaneler, imalathaneler
           Su üretim ve satış tesisi, buz imalatı
           Gıda deposu ve toptancılar, Soğuk hava depoları, Gıda ithalat ve ihracat firmaları
           Zeytin işlemesi ve paketleme
           Kreş ve okul kantinleri
           Civciv üretim tesisi
           Gece kulüpleri
 
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