Değirmenlik Akıncılar Belediyesinin işletmelere yönelik “Gıda Güvenliği/Temel Hijyen” eğitimi 5 Aralık’ta

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, gıda güvenliği ve temel hijyen eğitimlerine katılamayan gıda ile ilgili iş yerlerine yönelik 5 Aralık’ta tekrar kurs düzenliyor.
Belediye’den verilen bilgiye göre, 5 Aralık Salı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek eğitim saat 14.00’da başlayacak.
Belediyeler Yasası’na göre gıda ile ilgili iş yerlerinde çalışacak personelin hijyen konusunda bilgili ve eğitimli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, gıda üzerine olan her işletmeden en az bir kişinin eğitime katılmasının zorunlu olduğunu ifade edildi.
Gıda güvenliği ve temel hijyen eğitimi 21 ve 28 Kasım’da verilmişti.
Yasanın kapsadığı faaliyet alanları:
Offlicence, bakkal, market ve süpermarketler
Restoran, büfe ve kafeteryalar, şarküteri
Fırıncılar, pastaneler, unlu mamul üreticileri
Kasap, Et ve süt işletmeleri, Kesimhaneler, imalathaneler
Su üretim ve satış tesisi, buz imalatı
Gıda deposu ve toptancılar, Soğuk hava depoları, Gıda ithalat ve ihracat firmaları
Zeytin işlemesi ve paketleme
Kreş ve okul kantinleri
Civciv üretim tesisi
Gece kulüpleri
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