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Dayanışma örneği

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Kooperatif Merkez Bankası, 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma Bakanlığı’na 45 bin TL’lik bağışta bulundu

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Dayanışma örneği

Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına 45 bin TL’lik bağışta bulundu.
Bağış çeki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan’ın de yer aldığı heyeti kabulünde takdim edildi.
Kooperatif  Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, Bankanın toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını, pek çok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.
Her yıl müşteri ve iş ortaklarına gönderdikleri yeni yıl hediyelerini  bu  yıl da  mütevazı tutarak Sosyal Hizmetler Dairesi’nce belirlenen ihtiyaçlı 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşıladıklarını kaydeden Kemal Ataman, “Çocukların sevincini paylaşmak  banka olarak yeni yılda  bizler için en büyük  hediyedir” dedi.
 
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