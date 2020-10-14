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Dayanışma örneği

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Türk Birliği Dayanışma Derneği, öğrencilere 30 tablet dağıttı. Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr Melahat Arıklı, sivil toplum kuruluşları ile yardımseverleri bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çağırdı

Dayanışma örneği

 
Türk Birliği Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Doç.Dr Melahat Arıklı ve Olcay Kara, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde öğrencilere 30 tablet dağıttı.
Zor bir dönemden geçildiğini belirten ve imkanlar dahilinde herkesin birbirine destek olup zor süreçten “el birliği” ile çıkılması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, bütün sivil toplum kuruluşları ile maddi imkanı uygun yardımseverleri bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çağırdı. Arıklı “amacımız, yeni başlayan eğitim öğretim döneminde geleceğimiz olan öğrencilerimize  katkıda bulunmaktır” dedi.
​Olcay Kara ise,  4 ilçede destekte bulundukları öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğun kendilerini duygulandırdığını kaydetti. Arıklı ve Kara, benzer sosyal sorumluluk proejelerine devam edeceklerini de belirtti

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