Telsim’den engelsiz iletişime destek

Telsim, Şeffaf Maske Projesi’ne destek verdi





Ülkemizde ve Dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile kişisel tedbirleri alma yönünde maske kullanımının zorunlu olması nedeni ile toplumda yaşayan işitme konuşma engelli bireyler, iletişim noktasında sıkıntı yaşıyor.

Telsim ise Şeffaf Maske Projesi’ne destek vererek tüm Telsim Shoplardaki müşteri temsilcilerinin kullanmasını sağlayarak, “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesini destekledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, engelsiz iletişim için Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Bu konuda yaklaşık iki aydır sosyal ve toplumsal farkındalık için çalıştıklarını belirten Doğru, toplumda özellikle duyan bireylerden, kurumlardan yoğun talep olduğunu söyledi.

Bahire Doğru, duyan bireylerin kullanmasının iletişimi kolaylaştırdığını ve proje kapsamında çok geniş kitlelere ulaştıklarını belirtti. Telsim’in Şeffaf Maske projesine destek verdiğini söyleyen Doğru, “Telsim Ailesine, sosyal ve toplumsal farkındalık adına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi ve Telsim’in Engelsiz İletişime destek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

KİKEV tarafından hayata geçirilen şeffaf maskelerin teslimatı konusunda Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, Genel Müdürlük’teki yatırımcı Ahmet Güngör’e ait Ortaköy Telsim Shop’u ziyaret etti.

Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, projenin işitme engelliler için iletişimi sağlama noktasında önemli olduğunu ve toplum olarak bu konunun farkında olunması gerektiğini vurguladı.

Engelsiz İletişim için KİKEV’in projesine destek verdiklerini ve şeffaf maskelerin tüm Telsim Shoplarda kullanıma uygun olduğu yönünde görüşlerini belirten Gezen, engelsiz bir ülke için her zaman Sosyal Sorumluluk Projelerini desteklediklerini belirtti. Gezen önceki yıllarda da tüm Telsim Shop çalışanlarına KİKEV eğitmenlerinden işaret dili eğitimi aldırdıklarını hatırlatarak, aşılan tüm sorunların birlik ve beraberlik içerisinde karşılıklı desteklerle çözülebileceğini belirtti.





