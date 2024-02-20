“DAÜ’deki sorunun nedeni kötü yönetim”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ’deki mali krizin temel nedeninin kötü yönetim olduğunu söyledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşanan mali krizin temel nedeninin kötü yönetim olduğunu vurguladı, konunun personel maaşlarına indirgenmesini eleştirdi.

DAÜ-SEN, DAÜ’de yaşanan gelişmelerle ilgili Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ’de uzun süredir mali kriz ve idari sorunlar yaşandığını belirterek, bunun nedeni olarak ülkedeki yükseköğretimin değersizleştirilmesinin DAÜ’ye yansımaları ile DAÜ’nün kendi içindeki kötü yönetimini işaret etti.

Hoşkara, DAÜ’nün mali krizini aşıp sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için uzun süredir hükümet, sendikalar ve üniversite yönetiminin çalışmalar yürüttüğünü anlattı. “Bu çalışmada ilk taslağı DAÜ-SEN olarak kendilerinin ortaya koyduklarını" anımsatan Hoşkara, “Dedik ki, eğer Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sorununu çözmek istiyorsak bunu sadece üniversitenin kendi içinde aşması mümkün değil. Sorunun kaynağında hükümetin politikaları da bulunmakta ve mutlak surette hükümet de bunun içinde olmalı demiştik. Bunu söylediğimiz tarihten bugüne sekiz ay geçti, sekiz aydır bir protokol taslağı üzerinde konuşuyoruz. Zaman geçtikçe de aslında kapsamlı bir çözüme bir anlaşmayla ulaşamadığımız için sorun büyümeye devam ediyor” dedi ve hayat pahalılığı ile kıdem tazminatlarının arttığı örneğini verdi.

Hoşkara, DAÜ’nün geldiği durumun nedenini “fazla üniversite sayısı, değersizleştirilen yükseköğretim ve bunun dolaylı veya doğrudan DAÜ’ye yansımaları ile DAÜ’nün kendi içindeki verimsiz yönetimi ve buna seyirci kalınması” olarak iki başlıkla ele aldı.

Son dönemlerde DAÜ’deki sorununun maaş tartışmasına indirgendiğini üzülerek izlediklerini anlatan Hoşkara, “'Müsteşarla profesörü eşitlerse bu sorunu çözeriz’ gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu doğru bir algı değil, doğru bir noktaya da bizi götürmez. Mutlak surette bütünlüklü bakmak zorundayız” diye konuştu.

İç borçlanma adı altında maaşlarla ilgili halihazırda bir düzenleme yapıldığını ve en üst gelir düzeyindeki çalışanlardan yüzde 20’nin üzerinde bir kesinti yapıldığını anlatan Hoşkara, “Çalışan, kurumunu yaşatmak için bu anlamda ciddi özveride bulunuyor” dedi ve hükümetin de DAÜ üzerinde yaratılan rekabet dezavantajlarını ortadan kaldıracak protokol taslağının içinde yer alan ciddi adımların tamamını hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Hoşkara, üç aydır görevde olan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato ile her şeyi açıklıkla paylaşarak sorunun çözümüne dahil etmesini ise olumlu olarak değerlendirdi.

DAÜ-SEN Başkanı Hoşkara, zaman geçtikçe ve müdahale geciktikçe sorunun büyümeye devam ettiği uyarısında bulunarak, Milli Eğitim Bakanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakanı uzlaşı ile DAÜ’nün sorunlarını aşabilmek için inisiyatif almaya ve bu işi sonuçlandırmaya davet etti.

