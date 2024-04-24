DAÜ’de Bitek projesi kapsamında panel gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında “Geleceğimi Bilişim ve Teknolojide Görüyorum” teması ile liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik panel düzenlenecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bilişim ve teknoloji alanlarında eğitim görüp ilgili sektörlerde çalışmakta olan kadın sayısı ve halihazırda bilişim ve teknoloji eğitimi alan kızların artırılmasını amaçlayan proje kapsamında, liseli kız çocuklarına yönelik düzenlenen etkinliklerin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

“Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü” dolayısı ile gerçekleştirilecek etkinlik 25 Nisan Perşembe, 10.00 – 12.30 saatleri arasında panel ve etkinlik öncesinde yapılan reels yarışmasının ödül töreni şeklinde düzenlenecek.

Panelde; Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu moderatörlüğünde Yazılım Uzmanı Laika Karşılı, Analiz Birim Yöneticisi Belma Korkuter, Temel Bankacılık Yazlım Yöneticisi Ayşen Tunca Ruso ve Eğitim Danışmanı Şenfer Usman tarafından sunumlar gerçekleştirilecek.

Etkinlik günü öncesinde düzenlenecek reels yarışması kapsamında liseli kız öğrenciler “Gelecekte Kadınların Bilişim ve Teknoloji Alanındaki Rolü” konulu reels hazırlayarak gelecekte kadınları ve kendilerini bilişim alanında nasıl görmek istediklerini işleyecek.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.