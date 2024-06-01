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DAÜ-KAEM İstanbul'da düzenlenen "Kadın Araştırmaları Editör Buluşması" nda temsil edildi

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DAÜ-KAEM İstanbul'da düzenlenen "Kadın Araştırmaları Editör Buluşması" nda temsil edildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen, İstanbul’da düzenlenen “Kadın Araştırmaları Editör Buluşması’’na katıldı.
DAÜ tarafından verilen bilgiye göre Erbilen, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) düzenlediği “Kadın Araştırmaları Editör Buluşması’’ toplantısına “Kadın/ Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi”nin editör yardımcısı olarak katıldı.
Türkiye ve KKTC’de toplumsal cinsiyet alanında akademik yayın yapan dergi editörlerinin buluştuğu toplantıda Erbilen, “Kadın/ Woman 2000” dergisinin kurulduğu günden bu yana geçirdiği aşamaları anlattı.
Kadın araştırmaları alanında yayın yapan editörlerin bu alandaki yayıncılığın güncel meselelerini tartıştıkları, workshopların yapıldığı toplantıda kadın çalışmalarında yöntem ve metodoloji konusunda sunumlar yapıldı.
 
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