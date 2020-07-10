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Cysings Const’tan Girne’ye modern anaokulu

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İş dünyasının başarılı isimleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır direktörlüğündeki Cysings Const Ltd ekibi tarafından Girne’ye inşa edilen Püsküllü Anaokulu tamamlandı. Okul binası, çağdaş mimarisi ve modern çehresiyle fark yarattı

Cysings Const’tan Girne’ye modern anaokulu
10 Temmuz 2020 Cuma 16:17

Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden Cysings Const Ltd, Girne’ye çağdaş ve modern bir anaokul kazandırdı.

Girne Püsküllü bölgesinde yapılan Girne Püsküllü Anaokulu projesi tamamlandı.

Yapımına geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlanan ve yaklaşık 9 milyon TL’ye mal olan Girne Püsküllü Anaokulu, kısa sürede eğitime hazır hale getirildi.

İş dünyasının başarılı isimleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır direktörlüğündeki Cysings Const Ltd ekibinin deneyimli ve tecrübeli ekibi tarafından inşa edilen Girne Püsküllü Anaokulu, çağdaş mimarisiyle dikkat çekiyor.

Çocuklar için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp hayata geçirildiği proje, modern çehresiyle de fark yaratıyor.

ÜLKENİN EN MODERN ANAOKULU…

2450 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 4400 metrekare alana sahip olan okul binası, ülkenin en modern anaokulu olma özelliğini taşıyor.

12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun gruplarının yer aldığı anaokul binası, yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak.

Girne bölgesindeki okullarda yaşanan yoğunluğu azaltmak adına inşa edilen proje, Kontrol Planlama ve İnşaat Dairesi ile İdare Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edildi.


 

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