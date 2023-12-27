Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru

Cypfruvex İşletmecilik Ltd., greyfrut , limon, yafa portakalı ve washington portakallarını Cypfruvex Meysan sıkma tesisinde değerlendirmek isteyen üreticilerin müracaat ederek kayıt yapmaları gerektiğini duyurdu.
Duyuruda, “2023-2024 Narenciye sezonunda Greyfrut , Limon, Yafa portakalı ve Washington portakallarını Cypfruvex Meysan sıkma tesisimizde değerlendirmek isteyen üreticilerimizin şirketimize şahsen veya telefoniyen kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri ve kayıt yaptırmaları gerekmektedir” denildi.
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