CYPFRUVEX'e sıkma kalitesinde Greyfrut satmak için son başvuru tarihi 16 Ocak

Cypfruvex, sıkma kalitesindeki Greyfut ürününü satmak isteyen üreticilere yönelik duyuru yaptı.
Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif imzasıyla yayınlanan duyuruda, ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticilerin, 16 Ocak 2023 tarihine kadar şahsen veya telefon yoluyla müracaat etmeleri istendi.
Cypfruvex Telefon numaraları: 0392 – 7145001 0392-7145003 0392- 7145005 0392 – 7145002 0392-7145004
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