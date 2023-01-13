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Kozanköy’e 57 kilogram yağış düştü

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Meteoroloji Dairesi, en yüksek yağışın, metrekareye 57 kilogramla Kozanköy’de kaydedildiğini bildirdi.

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Kozanköy’e 57 kilogram yağış düştü
Meteoroloji Dairesi, en yüksek yağışın, metrekareye 57 kilogramla Kozanköy’de kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kozanköy 57  kg/m², Sipahi 46  kg/m², Mehmetcik, Türkeli 42 kg/m², Bostancı 37 kg/m², Doğancı 33 kg/m², Zümrütköy 32  kg/m², Akdeniz, Güzelyurt, Kalkanlı 30 kg/m², Çamlıbel, Taşpınar 29 kg/m², Selvilitepe 27 kg/m², Gemikonağı 24 kg/m², Koruçam, Lefke, Pile 20 kg/m², diğer yörelerde ise 1,0 kg/m² ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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