Kozanköy’e 57 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, en yüksek yağışın, metrekareye 57 kilogramla Kozanköy’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, en yüksek yağışın, metrekareye 57 kilogramla Kozanköy’de kaydedildiğini bildirdi.



Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kozanköy 57 kg/m², Sipahi 46 kg/m², Mehmetcik, Türkeli 42 kg/m², Bostancı 37 kg/m², Doğancı 33 kg/m², Zümrütköy 32 kg/m², Akdeniz, Güzelyurt, Kalkanlı 30 kg/m², Çamlıbel, Taşpınar 29 kg/m², Selvilitepe 27 kg/m², Gemikonağı 24 kg/m², Koruçam, Lefke, Pile 20 kg/m², diğer yörelerde ise 1,0 kg/m² ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.

