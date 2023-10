“Cumhuriyet’in 100. yılında birlikte çok daha güçlüyüz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Cumhuriyet’in 100. yılında birlikte daha güçlüyüz” diyerek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünün tüm Türk Dünyası’na kutlu olmasını diledi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu mesajında, mensubu olmaktan büyük onur duydukları Türk Milleti’nin, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmediğini, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı büyük zaferle sonuçlandırdığını kaydetti.



Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin de Anadolu’da başlatılan ve zaferle taçlandırılan mücadeleyi yakından takip ettiğini, Kurtuluş Savaşı’na maddi manevi destek verdiğini; çünkü kopmaz bir parçası olduğu Anadolu’nun kurtuluş sürecine katılmak, destek vermek Kıbrıs Türkü’nün milli kimlik ve birlik anlayışının vazgeçilmez bir gereği olduğunu belirtti.







- “Türkiye, savunma sanayi başta olmak üzere, son yıllarda tüm alanlardaki atılımları ile bölgesinde ve dünyada yükselen önemli güçler arasına girmiştir”



Türk’ün büyük zaferinin ardından Atatürk’ün, 29 Ekim 1923’te “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması hedefiyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, savunma sanayi başta olmak üzere, son yıllarda tüm alanlardaki atılımları ile bölgesinde ve dünyada yükselen önemli güçler arasına girdiğini söyleyen Bakan Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:



“Türkiye Cumhuriyeti’nin, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde emin adımlarla ilerleyişini sürdürdüğünü görmekten, Kıbrıs Türkleri olarak büyük onur, gurur ve mutluluk duymaktayız.



Tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık kazanan Türk Milleti, zorlu sınamalarla dolu 100 yıllık anlamlı yolculuğunda, bekasına yönelik içten ve dıştan gelen tüm tehditlere karşı güçlü ve kararlı duruşunu sürdürmüş, milli birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmiştir.



Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yolunda daha güçlü olan Anavatanımız Türkiye, bölge barış ve istikrarı için önemli bir aktör haline gelmiştir. Garantör ülke olarak, tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle her zaman her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatanımız, birlikte savunduğumuz Milli Kıbrıs davamızda egemen eşit iki devlete dayalı bir çözüme destek vermektedir. 20 Temmuz 1974’de bizleri yok olmaktan kurtaran Anavatanımızın garantörlüğü ve her aşamadaki desteği Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir.”



“Cumhuriyet’in 100. yılında birlikte çok daha güçlüyüz” diyen Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünün tüm Türk Dünyası’na kutlu olmasını dileyerek mesajını sonlandırdı.