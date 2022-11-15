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Cumhuriyet Bayramı’nı sanatın büyüsü ile kutlayın

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Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi resmi tatil olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ziyarete açık olacak

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Cumhuriyet Bayramı’nı sanatın büyüsü ile kutlayın

Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi resmi tatil olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ziyarete açık olacak.
Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabası ve araç üzerindeki orjinal Türk Bayrağı; Kıbrıs Türk Toplumu için bağımsızlığa ve cumhuriyete uzanan zorlu yılların en güçlü hatıralarından.
Yakın Doğu Oluşumu müzelerinden Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu yıl dönümünü kutlayacağımız 15 Kasım’da da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda sanat ve tarih dolu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk durağı Kıbrıs Araba Müzesi olabilir. Zira, tarihin her döneminden onlarca klasik otomobili ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi’nde bu anlamlı günde görülmeye değer çok özel bir araba da var. Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabası ve araç üzerindeki orjinal Türk Bayrağı, Kıbrıs Türk Toplumu için bağımsızlığa ve cumhuriyete uzanan zorlu yılların en güçlü hatıralarından.
Diğer yandan Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyon ile 1900’lerin ilk yıllarından başlayarak otomobillerin dönüşümünü gözler önüne seriyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil, ziyaretçilerine unutulmaz bir seyir zevki yaşatıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Kıbrıs Araba Müzesi’nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de 15 Kasım’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan, görülmeye değer zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip.
Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında buluşturan Surlariçi Şehir Müzesi de, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Lefkoşa’nın üç tarihi girişinden biri olan Girne Kapısı’nda, ziyaretçilerini tarihle bugünü bütünleştiren enfes koleksiyonlarla buluşturmaya devam edecek. 


 
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