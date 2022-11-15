Geride yarım kalmış acı hikayeler kaldı

Taksim’deki bombalı saldırı, baba Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki küçük kızı Ecrin Meydan’ı hayattan kopardı. Patlama esnasında mağaza içinde olan anne ise yaralandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırı geride yarım kalmış acı hikayeler bıraktı. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamada hayatını kaybeden Yusuf Meydan, 9 yaşındaki küçük kızı Ecrin Meydan ile İstanbul'a 3 günlüğüne gelmişti.Yusuf Meydan'ın 2016'dan beri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde danışma görevlisi olarak çalıştığı bildirildi.Yusuf Meydan'ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul'a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana'ya dönmeyi planladıkları ifade edildi.Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği, anne Mevlide Meydan'ın bir giyim mağazasına girdiği, baba Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi.Ailenin, küçük kızları Derin'i ise İstanbul'a giderken Adana'da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.Bu arada, Yusuf Meydan'ın 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından “Teröre lanet olsun” paylaşımı yaptığı görüldü.Ecrin Meydan