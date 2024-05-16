Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Engelli Hakları Çalıştayı yapılıyor

Etkinlik kapsamında FODER “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, 1. Engelli Hakları Çalıştayı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen tek günlük Engelli Hakları Çalıştayı, “Yasal düzenlemeler”, “Erişebilirlik ve Sürdürülebilirlik”, “İstihdam, Yardımlar ve Kurumlar Arası İş birliği” ve “Engelli Bireylerin Aile ve Toplumda Görünürlüğü” olmak üzere 4 ana başlık altında yürütülecek.

3 oturumda yapılacak Çalıştay’ın ardından ise Çalıştay kısa raporu kamuoyu ile paylaşılacak. İlerleyen günlerde Çalıştay’da elde edilen bulgular ışığında yol haritası çizilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Uzmanların, engelli derneklerinin, engelli vatandaşların ve ilgililerin katılımıyla gerçekleşen Çalıştay’a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Çalıştay, ilk olarak, ülkede engelli olmanın yansıtıldığı kamu spotlarının gösterimi ile başladı. Çalıştay’da engelli katılımcıların takibinin sağlanması açısından işaret dili kullanımının yanında kamu spotlarının betimlemesi de yapıldı.

Girne Merit Royal Diamond Otel’de saat 10.00’da başlayan Çalıştay’ın açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt birer konuşma yaptı.

-Sergi açılışı...

Açılış konuşmaların ardından ise Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. 24 FODER üyesinin 103 fotoğrafının yer aldığı “Engeli Yaşamak” adlı fotoğraf sergisinde, ülkedeki engelli vatandaşların fırsat verildiğinde yapabilecekleri yansıtılıyor.

Serginin katılımcılar tarafından gezilmesinin ardından, Çalıştay oturumlarla devam edecek.