Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yüzyılında daha çok güçlenen ve Türk dünyasının lideri olan Türkiye sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, dün, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ı kabul etti.

-Tatar



Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayisinde İnsansız Hava Aracı ve Silahsız İnsansız Hava Araçları konusunda yaptığı çalışmaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakından takip edildiğini ve destek bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bilim Lefkoşa’nın açılışına katılmak ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde konferans vermek için ülkede bulunan Bayraktar’ı görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi mücadelesi içinde büyük aşamalar kaydettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması için çeşitli platformlarda açıklamalarda bulunduğunu ve Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasını sağladığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenmesi için yatırımların yapılması emrini Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmadan önce başbakan görevindeyken vermeye başladığını dile getirdi.

Türkiye’den su getirilmesinin ardından kabloyla elektriğin getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun tüm Kıbrıs’ın enerji sorununun çözüleceği büyük bir proje olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan üzerinden enterkonnekte sistemine bağlanmak istediğini ancak daha ucuz ve güvenli olduğu için Türkiye’den gelecek elektriğin paylaşılabileceğini teklif ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin ülkedeki yapının güçlendirilmesi ve halka müreffeh bir gelecek sunmak olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı, 6 Şubat depremi ve ekonomik krizin etkilerine rağmen başarılı bir dönem geçirildiğini vurguladı.

Türkiye’deki gençlerle birlikte ülke gençlerinin de bilim ve teknolojiden faydalanabilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün açılan "Bilim Lefkoşa" sayesinde ülkede bilim insanlarının yetişebileceğine dikkat çekti.

Bayraktar’a çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yüzyılında daha çok güçlenen ve Türk dünyasının lideri olan Türkiye sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de güçleneceğini kaydetti.