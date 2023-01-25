Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bugün saat 10.00 sularında Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer basına açıklamalarda bulundular.

-TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Kabulde ilk sözü alan konuk Bakan Mahmut Özer, yıllardan beri KKTC’de eğitim alanlarındaki iş birliklerinin geliştirildiğini belirterek, Türkiye Eğitim Bakanlığı olarak mevcut iş birliklerini çok daha yüksek seviyeye çıkartmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm ekibi ile KKTC’de bulunduğunu belirten Özer, daha önce Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun Türkiye’ye gittiğini hatırlatarak, “İş birliklerimizle ilgili, okul öncesi, özel eğitim ve mesleki eğitimle ilgili katkı verilecek alanlarla ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştı. Bugün inşallah bu çalışmaları neticelendireceğiz” dedi. Özer, “Bakanımız ve tüm arkadaşlarımızla birlikte, çok ayrıntılı ve kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacağız” dedi.

Türkiye’nin eğitimde “çok önemli bir müktesebata” sahip olduğunu belirten Özer, özellikle son yıllarda, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımlarından biri olan ve gelecek nesillerin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi açısından önem taşıyan okul öncesi eğitime “çok büyük ağırlık” verdiklerini aktardı.

2022 yılında, okul öncesi eğitim ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine destek verdiklerini aktaran Bakan Özer, özellikle son bir yılda mesleki eğitimde “çok büyük kazanım” elde ettiklerini, çırak-kalfa sayısının artırıldığını ve artırılan çırak-kalfa sayısıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli insan kaynağı edinmesinde “çok önemli bir boşluğun da doldurulmuş” olduğunu kaydetti. Özer, Türkiye’de öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ve dijitalleşmede de önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Özer, Türkiye’nin eğitimde kazanmış olduğu bu deneyimlerin KKTC’de de nitelikli bir şekilde kullanılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

-Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Milli Eğitim Bakanı’nın KKTC’ye ziyarette bulunmasından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Böyle bir güçlü kadro ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmeniz, vermekte olduğunuz mesajlar, buradaki milli eğitimi, milli şuuru, örf, adet ve gelenekleri ileriye taşıyabilmek için sizlerin destekleri çok önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Özellikle bu teknoloji, iletişim çağında, çeşitli farklı etkenlerin hem gündemde olduğu bu süreçlerde, en iyi şekilde elimizdeki imkanları değerlendirmek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak elbette hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

KKTC’de güçlü bir milli eğitimin sisteminin oluşturulmuş olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Sayın Bakan'ın (Mahmut Özer’in) bahsettiği konuları, ülkemizde de uygulayıp, geliştirmek ve milli eğitimi güçlendirerek, genç nesilleri geleceğe hazırlamak hepimizin en büyük görevlerinden bir tanesidir çünkü hepimizin geleceği gençliktir. Gençliğin iyi yetiştirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak, güçlendirmek ve Doğu Akdeniz’deki bu Türk devletini daha da ileriye taşımak hepimizin gönlünden geçendir.”

“Bu bağlamda, son zamanlarda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için tüm dünyada verdiği kavganın bizler için ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC'nin gözlemci üye olarak kabul edilmesi için Türkiye’nin göstermiş olduğu girişimlere, yeni yeni kanalların ve kapıların Kıbrıs Türk halkına açıldığına işaret etti. Tatar, “Müfredatı, milli eğitimi ve şuuru ile, daha iyi eğitim almış, tüm dünya ülkeleri ile yapılacak temaslarda bizleri temsil etme niteliğinde olan gençlerin yetişmesi için çok önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesleki eğitiminin önemine işaret ederek, KKTC’de turizm ve sanayi alanlarındaki gelişmeler, su projesi ile tarımdaki potansiyel gelişmeler ile bilişim sektöründeki birtakım açılımların ülkede ara eleman ihtiyacı doğurduğunu belirterek, milli eğitimin en önemli görevlerinden birinin de mesleki eğitimi geliştirmek olduğunu söyledi.

“Sayın Bakanımız bu çerçevede önemli çalışmalar içerisindedir, çünkü ara eleman ihtiyacı ülkemizde giderek artmaktadır. Önümüzde bizi bekleyen çok önemli süreçler vardır. Tabii bunların yapılması irade gerektirir. Bu irade bizde var” diyen Tatar, okul öncesi eğitimden başlamak üzere hayat boyu eğitimin önemine işaret etti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim imkanlarından yararlanabilmesinin KKTC’nin “en büyük gücü” olduğunu söyledi.