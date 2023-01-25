banner875
banner885
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
5 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
8 0
 
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
13 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
18 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
27 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
9 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
16 0
banner878

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Özbekistan’ta Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

banner476

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. toplantısı için bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te temaslarını sürdürüyor.

banner825
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Özbekistan’ta Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. toplantısı için bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Taşkent’te düzenlenen ve KKTC’nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. toplantısında, Türkiye, İran, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan’dan oluşan üye ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ikili görüşmeler de yaptı.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdai ile ayrı ayrı görüştü.
 Görüşmelerde, bölgesel konular ve ikili temasların geliştirilmesi konuları ele alındı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.