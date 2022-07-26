Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'e gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Mersin ve Osmaniye'ye gitmek üzere adadan ayrıldı.
Tatar, Girne Turizm Limanı'ndan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Tatar, Mersin'e deniz yoluyla gidiyor.
İki günlük temasları çerçevesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde, “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” başlıklı konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora Töreni’ne katılacak.
Tatar, basınla da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın akşam yurda dönecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.