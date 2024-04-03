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Cumhurbaşkanı Tatar “Lefkeli Kamil” olarak bilinen Kamil Eronat’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, protez bacak takılan Lefkeli Kamil olarak bilinen Kamil Eronat’ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar “Lefkeli Kamil” olarak bilinen Kamil Eronat’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Eronat’a geçirdiği rahatsızlığın ardından yeniden yürüyebilmesini sağlamak amacıyla protez bacak takıldı. Kabulde, Lefkeli Eronat’a bu süreçte yardımcı olan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, bu süreçte büyük emek ve katkıları bulunan LAÜ Öğretim Üyesi Dr. Osman Söyler de yer aldı.
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Eronat’ın şansızlığının ileri yaşlarda ya da bir kaza sonucu herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu, böyle durumlarda KKTC devletinin bakanlıklarının, kurum, kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yardım eli uzatabilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
 
Tıpta yaşanan gelişmelerle engellerin aşılması için farklı yöntemlerin uygulanmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, Kamil Eronat’a yardım eli uzatılarak topluma kazandırılmasının örnek bir süreç olduğunu dile getirdi.
 
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