Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu yeni hizmet binasını ziyaret etti

Tatar: “Gaziantep’le olan ilişkilerin her gün daha da arttığını görüyoruz”

Temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’te bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Gaziantep Sanat Merkezi’ne taşınan ve Kasım ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayan Başkonsolosluğu ziyaret eden Tatar, burada Başkonsolos Kerem İzmen ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkonsolos Kerem İzmen, söz konusu yeni Başkonsolosluk ofisinin kendilerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tahsis edildiğini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Başkonsolos İzmen, sorumlu oldukları alanda her türlü konsolosluk hizmetini sağladıklarını kaydederek, özellikle eğitim-öğretim alanında, vize ile askerlik konularında çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İzmen, Şampiyon Melekler’in Adıyaman‘da yürütülen dava sürecinin de Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından koordine edildiğini kaydetti.

- Tatar: “Gaziantep’le ilişkilere bakıldığında, Konsolosluk çok büyük bir görev üstleniyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep’in özellikle son yıllarda sanayiye yapılan yatırımlarla ve ihracattaki başarısıyla Türkiye’nin en hızlı gelişen şehirleri arasında yer alan, “kadim” bir şehir olduğunu kaydetti.

KKTC ve Gaziantep arasının uçakla sadece 40 dakika olduğunu ve düzenli seferlerin yapılmakta olduğunu belirten Tatar, günden güne karşılıklı temasların arttığını ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi başta olmak üzere önemli üniversitelerin de orada olduğunu, KKTC’den oradaki üniversitelere, oradan ise KKTC üniversitelerine öğrenci akışı olduğunu dile getiren Tatar, bu noktada Konsolosluğun büyük bir görev üstlendiğini söyledi, katkıda bulunan tüm konsoloslara teşekkürlerini iletti.

1974 sonrası Gaziantep ve çevresinden adaya gelen nüfusun yanında ülkeye en çok ithalatın da bu bölgelerden yapıldığını, birçok iş insanının, esnafın sık sık buraya geldiğini kaydeden Tatar, bu faaliyetlerin yürütülmesinde de Konsolosluğun çalışmalarına değindi.

Tatar, Gaziantep’in bölgedeki diğer şehirler için de bir köprü görevi gördüğüne işaret ederek, özellikle Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ilişkilerin geliştirilmesi açısından katkılarına işaret etti, teşekkürlerini sundu.

- "Gaziantep'in kısa sürede toparlanmış olduğunu görmekten memnun oldum”

Yürekleri parçalayan 6 Şubat Depremi’nin yıl dönümünde deprem bölgelerini ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, depremden etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in kısa sürede toparlanmış olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, Gaziantep yöneticilerini ve halkını tebrik etti, Türkiye’nin yeni yüzyılında daha refah dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Türkiye’nin bu bölgede Suriye’den savaştan kaçan milyonlarca kişiye de sahip çıkarak, hayata döndürdüğüne işaret eden Tatar, bu çalışmalarından dolayı da tebriklerini iletti.

Dün Gaziantep Üniversitesi’nde Kıbrıs Barış Harekatı 'nın 50’nci yıl dönümü etkinliğine katıldığını hatırlatan Tatar, Harekat’tan tam 50 yıl sonra Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletinin, her türlü milli menfaatlerin savunmasında görevini layıkıyla yaptığını kaydetti.

Tatar, “Ne mutlu bize ki, tüm bu başarılara birlikte imza attık” dedi, her iki ülkede de gençlerin bu başarıları devam ettirmesinin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu, yeni Başkonsolosluk ofisinin hayırlara vesile olmasını diledi.