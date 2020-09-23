banner480
banner69
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
8 0
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
22 0
 
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
25 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
297 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
28 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
60 0
banner460

Cuma günü sağanak yağmur bekleniyor

banner476

Cuma günü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre cuma günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rapora göre bu dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, cuma günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu; cuma günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi günü ise parçalı, zamanla az bulutlu olacak.

Sonraki günlerde ise havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

İlgili tarihlerde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 derece,  sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Cuma günü zaman zaman kuvvetli esecek.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.