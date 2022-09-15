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“CTP, ülkeyi ne halde soktuğunu anladı”

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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne halde soktuklarını anladılar” dedi

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“CTP, ülkeyi ne halde soktuğunu anladı”
 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), seçimlerin tarih konusunu Anayasa Mahkemesi’ne taşımakta ısrarcı olduğunu belirten Hasipoğlu, yasanın Anayasa Mahkemesi’nden geri dönmesi kararının yanlış olmadığını ifade etti. Hasipoğlu, “Mahkemeler, yasalar uyarınca hareket etmek durumundadır. Bu durumla karşılaşma durumunda muhalefet ile uzlaşmak durumundayız, uzlaşıdan kaçmıyoruz” açıklamasında bulundu.
Yasa ile ilgili uzlaşı sağlanabilmesi için komite kurulduğunu ve yasayla ilgili muhalefetle tarih konusunda ortak uzlaşıya varıldığını ifade eden Hasipoğlu, “Uzlaşıya varıldıktan sonra konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, böylece kararı ihlal ettiler. CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne halde soktuklarını anladılar” ifadelerine yer verdi.
Yerel seçimler ile ilgili tarih konusunu mahkemeye götürmenin ülkeyi düze çıkarmadığını kaydeden Hasipoğlu, “Ülkeyi yerel yönetimler konusunda sokulan bu duruma üzgünüm” dedi.
 
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