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CTP ile KTÖS heyetleri eğitimdeki sorunları görüştü

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetini parti genel merkezinde kabul etti. Toplantıda, eğitimdeki sorunlar ele alındı.

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CTP ile KTÖS heyetleri eğitimdeki sorunları görüştü
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CTP’den verilen bilgiye göre, toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri Filiz Besim,
KTÖS adına ise Başkan Mustafa Baybora, Genel Sekreter Burak Maviş ve Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener katıldı.
KTÖS heyeti CTP heyetine, “Öğleden Sonra İki Gün Eğitimin Değerlendirmesi, İhtiyaç Analizi ve İyi Örnekler” ile “Anket: Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Mesleğine ve Öğretmen Haklarına Karşı Tutumu” isimli çalışmaları sundu.
 
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