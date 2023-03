CTP Genel Sekreteri Akansoy: "Ormanlar tarihi bir salgın hastalıkla baş başa bırakıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, ormanların tarihi bir salgın hastalıkla baş başa bırakıldığını belirterek, havadan biyolojik mücadeleyi durdurduğu gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketinden çıkarılacak en önemli sonucun alınacak her kararda ve atılacak her adımda dikkate alınması gereken en önemli unsurun doğa olduğunu belirterek, “Böyle bir ortamda, ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümetin doğayı hiçe sayan uygulamalarını üzüntüyle izliyoruz.” ifadelerini kullandı

-“25 bin hektar kızıl çam kurumaya yüz tuttu”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve yönetimindeki Orman Dairesi'nin kararları neticesinde ormanların tarihi bir salgın hastalıkla baş başa bırakıldığını kaydeden Akansoy, ormanların “dumansız yangın” olarak adlandırılan çam kese böcekleri ile istila edildiğini, 25 bin hektar kızıl çam orman alanının büyük bir kısmının kurumaya yüz tuttuğunu kaydetti.

CTP hükümetleri de dahil olmak üzere 3 farklı hükümet ve 3 farklı bakan döneminde 2016-2020 yılları arasında uzmanların görüşleri doğrultusunda ve sivil toplumla imzalanan protokole bağlı olarak çam kese böceğine karşı başarılı bir mücadele program yürütüldüğünü ifade eden Akansoy şöyle devam etti:

“Ne var ki, havadan biyolojik ilaçlamayı da içeren bu mücadele Tarım Bakanı Dursun Oğuz tarafından durdurulmuştur.

Daha önceki dönemlerde 5 yıl üst üste kesintisiz bir şekilde sürdürülen havadan ilaçlama yapılan alanlarda Orman Dairesinin ölçümleri sonucunda yüzde 99,8’e varan bir başarı elde edilen bu mücadele programının kesintiye uğramasının gerekçesi ise ne yazık ki yine Sayın Bakan Dursun Oğuz tarafından sadece ‘ekonomik tasarruf’ olarak açıklanmıştır.

Oysa ki bu mücadelenin son yapıldığı dönemde yerel kaynaklardan ayrılan miktar 20 milyon TL’dir. Bu da, devlet bütçesi içerisinde çok küçük bir pay tutmaktaydı. Peki soruyoruz; şu an kaybedilen ağaçlar ve ormanlarımıza verilen zararın bedeli nedir?

2021, 2022 yıllarında bu mücadeleyi gerçekleştirmeyen UBP-DP-YDP hükümeti CTP’nin de gerek komite aşamasında gerekse Meclis kürsüsünden bu konuda yaptığımız eleştirileri dikkate almamış ve 2023 bütçesinde de bu konuda herhangi bir kaynak ayırmamıştır! Buradan anlaşıldığı üzere hükümetin ve ormanlardan sorumlu Tarım Bakanlığı’nın bu yıl da çam kese böceği ile etkin bir mücadele planı yoktur.”

Asım Akansoy, 2023’ün kış aylarında havadan biyolojik mücadele yapılmazsa önümüzdeki yıl ormanların durumunun şu ankinden katbekat vahim olacağını, çam kese böceğinin yarattığı etkilerin 3 yıl üst üste etkin mücadele edilmediği için geri dönüşümü mümkün olmayan korkunç bir boyuta ulaşacağını öne sürdü.

Akansoy, “Hükümet, Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce bu yanlıştan dönmelidir. Bu konuda gereken kaynak ayrılarak yaz aylarında ihale süreçleri tamamlanmalı ve 2023 Ekim-Kasım aylarında havadan biyolojik mücadele mutlaka yapılmalıdır” dedi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, yapılması gerekenin ormanları korumak için biyolojik mücadelenin aynı yüksek standartlarda devamının sağlanması ve sıfırla çarpılan bir mücadelenin yeniden hayata geçirilmesi olduğunu belirterek, yetkilileri bir an önce bunu sağlamak üzere adım atmaya çağırdı.