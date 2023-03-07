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Üstel ve UBP Kadın Kolları, Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koyacak

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Üstel ve UBP Kadın Kolları, Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koyacak
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Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile UBP İlçe Kadın Kolları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri yarın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı ile Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koyacak.


UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Üstel ve kadın kolları heyeti saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na ardından da Zübeyde Hanım büstüne giderek çelenk sunacak.
 
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