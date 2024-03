CTP Başkanı Erhürman: “Konuşmamız gereken, bataklıkları kurutacak önlemlerdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yükseköğretimdeki sorunlarla ilgili “Konuşmamız gereken, bataklıkları kurutacak önlemlerdir” ifadelerini kullandı. CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Web TV’de program konuğu olan Erhürman, geçersiz diplomaların hızla iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve yükseköğretim alanının bekleyecek takatinin kalmadığına işaret etti.

“Memleket bu haldeyken cumhurbaşkanlığıyla ilgili konuşmak için erken” diyen Erhürman, “Ne benim ne de partimin örgütsel olarak, benim adaylığım konusunda kararı var. Eğer aday olacaksam, çok net söyleyeyim, bağımsız aday olmak gibi bir şey söz konusu değildir” dedi.

-“Geçersiz diplomalar hızla iptal edilmeli”

Yükseköğretimle ilgili konuşan Erhürman, ortada bir “bataklık” olduğunu, bunun da enflasyondan kaynaklandığını söyledi. Öğretim üyesi, üniversite ve öğrenci sayısında enflasyon olduğuna dikkat çeken Erhürman, YÖDAK’ın özel üniversitelerden çok sonra kurulduğunu da hatırlattı. Şu an ülkede 23 faal üniversite bulunduğunun altını çizen Erhürman, YÖDAK’ın mevcut haliyle arzu edilen denetimi yapamayacağını dile getirdi. “Savcılık, dosyaların altında ezildi, mahkeme, polis perişan durumda” diyen Erhürman, bu memleketteki üniversite sayısını gerçek sayısına çekmedikçe, öğrenci alımında kalite odaklı alım sistemini geliştirmedikçe, söz konusu sorunların devam edeceğine işaret etti. Ülkede birçok şeyin, “kontrol dışı” gittiğini belirten Erhürman, sürekli devlet diyenlerin, devlet dediği şeye inanmadığını, içselleştirmediğini söyledi ve şu an söz konusu noktaya gelindiğini ifade etti. Kaç diplomanın geçersiz olduğunu soran Erhürman, o diplomaların hepsinin hızla iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

-“Anayasa değişikliğine ‘hayır’ dedirtenler, şimdi dokunulmazlıklar kaldırılsın diyor”

Meselenin polise havale edildiği için uzayacağını kaydeden Erhürman, “Bizim yükseköğretim alanımızın bekleyecek takati kalmadı. Bu, bir an önce temizlemeniz gereken bir alandır” dedi. Birtakım ilkelerin korunması gerektiğinin altını çizen Erhürman, polisin ve mahkemenin üzerinde baskı kurmama ilkesinin önemine dikkat çekti. “Ana muhalefet olarak kendimizi sorumluluk sahibi hissediyoruz” diyen Erhürman, masumiyet karinesi ve tutuklama koşullarıyla ilgili de konuştu. Yükseköğretimdeki konunun “bataklık meselesi” olduğunu da söyleyen Erhürman, bunun kurutulması gerektiğini de söylemeye devam edeceklerini dile getirdi. 2014 yılında Anayasa değişikliği hazırladıklarını ve halkın onayına sunduklarını anımsatan Erhürman, dokunulmazlığın alanını söz konusu değişiklikte daralttıklarını vurguladı. Erhürman, “Bu Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ dedirttiler. O hayır dedirtenler, şimdi dokunulmazlıklar kaldırılsın diyor. Anayasayı değiştirmedikçe dokunulmazlıklar oradadır” dedi.

-“Memleket bu haldeyken, Cumhurbaşkanlığı için konuşmak çok erken”

Tufan Erhürman, “Konuşmamız gereken, bataklıkları kurutacak önlemlerdir” ifadelerini kullandı. 2025 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Ne benim ne de partimin örgütsel olarak, benim adaylığım konusunda kararı var” dedi. "Memleketin, bir buçuk sene sonra, bu zihniyetle gitmesi durumunda, geri döndürülmesi imkânsız zararlar meydana geleceği" vurgusu yapan Erhürman, “Memleket bu haldeyken, Cumhurbaşkanlığı için konuşmak için çok erken. Eğer aday olacaksam, çok net söyleyeyim, bağımsız aday olmak gibi bir şey söz konusu değildir. Ben bu kadar sene CTP başkanı olacağım, sonra bağımsız aday mı olacağım? Öyle bir şey olmaz” diye konuştu. Tufan Erhürman, memlekette tüm kesimlerin, “silkinip kendine gelmesi” gerektiğine de dikkat çekti ve 1 euronun 35 TL olmasına rağmen insanların alışveriş ve lokantalar için Güney Kıbrıs’a gittiğini ifade etti. Kıbrıs konusuyla ilgili de konuşan Erhürman, “Kıbrıs sorununda derin dondurucudayken nispeten hareketli bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.