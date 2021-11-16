"Çöpten servet kazanacakken, zehirleniyoruz"

YDP Başkanı Erhan Arıklı, “Cebimizden 5 kuruş para harcamadan çöpten servet elde etme imkanı varken, biz hala Güngör çöplüğünün yangınını seyrediyoruz” dedi



Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı yanan Güngör Çöplüğü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

“Yanan çöp değil milli servettir” başlığını kullanan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde çöplükten elektrik üretimi için alanın kendilerine devrini talep ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Medeni ülkelerde çöp, kurtulunması gereken bir pislik değil, geri dönüştürülmek sureti ile ciddi bir ekonomik değer olarak kabul edilmektedir.

Bakanlığım döneminde en az 20 Firma çöpten elektrik üretmek için bize müracaat etti ve projeler sundu.

Aynı firmalar benden önceki Bakanlara da bu müracaatları yaptıklarını belirtmişlerdi.

Teklifler gerçekten çok heyecan verici idi. Hem ülke Çevre kirliliğinden kurtulacak, hem yeşil Enerji elde edilecek, hem de Belediyeler topladıkları çöpten ciddi gelir elde edeceklerdi...

Konuyu bir kaç defa Bakanlar Kurulunda gündeme getirdim.

Güngör Çöplüğü Belediyeler Birliği ve dolayısı ile İçişleri Bakanlığına bağlı idi. Ayrıca Çevre Dairesi de orası ile endirek ilgili idi. AB Güngör Çöplüğü için büyük paralar vermişti.

Güngör Çöplüğüne ayrıştırma ve Enerji Üretim Tesisi kurulabilmesi için Ekonomi Enerji Bakanlığına devredilmesi ve ardından ihaleye çıkılması gerekiyordu.

Olmadı. Her seferinde konu geçiştirildi...

Oysa gidip Türkiye’yi inceleseniz orada hemen her Belediyenin , çöpten Enerji ürettiğini, ayrıştırmadan ciddi paralar kazandığını ve çöpü bir nimet olarak kabul ettiklerini görürsünüz... Hatta Çöpün posasından gübre dahi yapıldığını gördüğümde çok şaşırmıştım...

Bizde ise Çöplükler zehir saçıyor ve Çevre kirliliği yaratıyor...

Cebimizden 5 kuruş para harcamadan Çöpten servet elde etme imkanı varken, biz hala Güngör Çöplüğünün yangınını seyrediyoruz...

Önümüzdeki dönem, Çöpten Enerji elde etme projesini hayata geçirmek boynumuzun borcudur...

