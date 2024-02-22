Çok Acil kan aranıyor

Çok Acil!!!
Mağusa Devlet hastanesin'de yatmakta olan Onkoloji hastası Arzu Şeherli için kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Verebilecek olanların Mağusa Devlet hastanesine Arzu Şeherli adına bağışta bulunmaları önemle rica olunur.
Kan gurubu farketmeksizin bağışta bulunulabilir.
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