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“Siber güvenlik konusunda uzman birim oluşturulmalı”

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“Siber güvenlik konusunda uzman birim oluşturulmalı”
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YDÜ’de düzenlenen Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında konuşan KKTC Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Doç Dr. Kadri Bürüncük, “Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi tarafından düzenlenen bu güzel organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Enerji altyapılarının önemine değinen Doç Dr. Kadri Bürüncük, “Günümüzde enerji altyapısını bilişim sistemlerinden bağımsız olarak ele almak mümkün değil” dedi.
Enerjinin; üretim, iletim ve dağıtım olarak üç aşamada değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç Dr. Bürüncük, “Otomasyon sistemleri ve haberleşme sistemleri entegrasyonu, yeni güvenlik sistemlerini ve yeni yenilenebilir enerjileri ortaya çıkarmıştır. Akıllı evler, akıllı sistemler, bireysel enerji kullanımları ya da ülke geneli enerji kullanımları bilişim sistemleri ile uzaktan kontrol edilebilmektedir” dedi.
Siber güvenlikle ilgili önerilerde de bulunan Doç Dr. Bürüncük, “Devletin siber güvenlik konusunda uzman bir birim oluşturulması, standart ve mevzuatın güncel tutulması, sürekli siber güvenlik zafiyeti taramalarının yapılması, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulması gibi noktalar büyük ölçüde faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.
 
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