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Çirkin provokasyon

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Rum Milli Muhafız Ordusu, resmi web sitesinden sözde “19 Mayıs Pontus Rum anma günü” vesilesiyle skandal bir fotoğraf paylaştı

Çirkin provokasyon
Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) resmi web sitesinden sözde “19 Mayıs Pontus Rum anma günü” vesilesiyle skandal bir fotoğraf paylaştı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gölgelemeye çalışan Rum ordusunun bu provokasyonu, Rum liderliğinin ve askeri yönetiminin zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Bilindiği üzere Pontus Rum iddiaları tamamen yalan ve iftiradır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması'na bakıldığında yalan olduğu görülmektedir. Aksine Yunan ordusunun Anadolu'da yaptığı katliamlar açık bir şekilde yazılmış ve katliam bizzat Yunanistan tarafından kabul ve tescil edilmişti. Yunanistan'ın Balkan Savaşı sırasında Ege adalarında ve İzmir'i işgalinden sonra Anadolu'da yaptığı katliamlar tek tek belgelenmiş ve tarih kitaplarında yerini almıştır.
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