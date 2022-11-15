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Çıdan cinayetinde bir tutuklama daha

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Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetiyle ilgili bir İranlı tutuklandı

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Çıdan cinayetinde bir tutuklama daha

 
Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetiyle ilgili bir kişinin daha tutuklandığı haber verildi.
Rum Polisinin 27 Ekim’de cezaevinde meydana gelen cinayetle ilgili önceki gün bir kişiyi daha tutukladığını yazan Haravgi gazetesi, tutuklanan kişinin, geçen Cuma günü gözaltındayken serbest bırakılan 35 yaşındaki bir İranlı olduğunu kaydetti.
Olaya karıştığı düşünüldüğünden söz konusu kişinin pazar akşamı tespit edilerek, tutuklandığını yazan gazete, zanlının olaya karıştığı iddia edilen diğer tutuklularla birlikte bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini belirtti.
Gazete, Çıdan cinayetiyle ilgili tutuklu sayısının 12’ye yükseldiğini de ekledi.
 
 
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