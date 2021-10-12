Cezaevinde vaka patlaması

Merkezi Cezaevi'nde COVID-19 testi pozitif çıkan mahkum ve tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Pozitif ve temaslı mahkumlar, yapımı tamamlanan ancak henüz açılmayan yeni cezaevine aktarılacak



Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tespit edilen Covid-19 pozitif vaka sayısının 26’ya yükseldiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün 9 mahkumun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 17 mahkum ve tutuklunun daha testinin pozitif olduğu bildirildi.

Temaslı sayısının 200’ün üzerinde olduğu tahmin edilirken, vaka sayısının giderek artması bekleniyor.

Pozitif olan mahkum ve tutuklular gerekli tetkiklerin yapılması için önce Acil Durum Hastanesi’ne gönderilecek ardından karantina merkezlerinde tedavilerine devam edilecek.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde 9 kişinin COVID-19 olmasının ardından cezaevinde yüz yüze görüşler yasaklanmış, virüsün kaynağının ise araştırıldığı belirtilmişti.

9 Ekim’de Şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere Ağustos sonu Kıbrıs’a gelen ve sahte PCR’la yakalanarak 45 gün hapse mahkum olan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın da cezaevinde yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’ndeki bazı mahkumların Covid-19 pozitif ve bazılarının da temaslı olması üzerine dün Bakan Kutlu Evren’in talimatıyla düzenlenen toplantıda, pozitif ve temaslı mahkumların başka bir merkeze aktarılması kararı alındığını açıkladı.

Bu durumdaki mahkumlar, yeni cezaevinin bu amaçla acil olarak hazırlanacak bir bölümüne taşınacak.

Merkezi Cezaevi’nde pozitif vakaya rastlanmasının ardından ivedi şekilde İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in talimatları ile İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda cezaevinde alınacak tedbirler ve atılacak adımları konusunu değerlendirmek üzere genişletilmiş acil durum toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, cezaevinde 26 pozitif vaka ve temaslı olanların ilk etapta izole edildiği, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını belirtti.

Değerlendirme toplantısı sonucunda Müsteşar Emre Hacı başkanlığındaki ekip tarafından yeni Cezaevi yerinde incelendi. Pozitif ve temaslı vakaların kalacağı bölümlerin güvenlik tedbirleri ve sağlık koşulları değerlendirildi. İnceleme sonucunda Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi. Bu süre zarfında sağlık riski yaratmamak ve tam güvenliğin sağlanması koşulu ile mevcut olan pozitif vaka ve temaslıların başka bir merkeze taşınmasına karar verildi.



“Bazı mahkûmlar maske takmayı reddediyor”



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde 26 mahkûm ve tutuklunun koronavirüse yakalanması nedeniyle izole işlemleri yapıldığını belirterek, 9 mahkûm ve tutuklunun pandemi otellerinden birisinin dördüncü katına yerleştirildiğini, semptom göstermeyen bir kısım hastanın cezaevinde özel olarak oluşturulan bölümde tutulduğunu, bir kişinin ise koah hastası olduğu ve durumunun daha kritik görüldüğü için ‘Acil Durum Hastanesi’ne yatırılabileceğini vurguladı.

Covid-19 vakalarının artabileceği öngörülerek, henüz resmen teslim aşınmayan yeni cezaevinin bazı bölümlerinin hastaları izole etmek için kullanma düşüncesinin de bulunduğunu belirten Bengihan, orasının hazırlanması için çalışmaların başladığını kaydetti.

Cezaevinde mahkûm, tutuklu ve cezaevi çalışanlarının kurallara uyması gerektiğini dile getiren Bengihan, “Dezenfektan, maske ve eldiven sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum ancak bazı mahkûmlar maske takmayı reddediyor. İdare, başkalarının sağlığı için maske takılması gerektiğini hissettirmesi gerekir” diye konuştu.

