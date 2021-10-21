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Cezaevi'nde pozitif vaka sayısı yükseliyor

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Cezaevi'nde pozitif vaka sayısı yükseliyor
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Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ndeki koronavirüs vaka sayısı artıyor. 124 mahkûm, 8 de gardiyanın testi pozitif... Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı ( KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’ndeki son durumu açıkladı. “2 de kadın mahkum pozitif oldu” 122 erkek mahkûmun Koronavirüse yakalandığını kaydeden Bengihan, kadın koğuşunda da bulaşma yaşandığını, 2 kadın mahkûmun testinin pozitif çıktığını ifade etti. Bengihan, mahkûmların yanı sıra 8 gardiyanın da testinin pozitif olduğunu söyledi. Testleri pozitif çıkan mahkumların otele taşınma işleminin devam ettiğini anlatan Bengihan, yeni yapılan cezaevinin bozulan su motorlarıyla ise ilgili firmanın ilgilenmeye başladığının kendilerine iletildiğini söyledi.
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