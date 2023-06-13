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Çevre Mühendisleri Odası plastik poşetlerin kullanımdan kaldırılmamasına tepkili

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ÇMO tek kullanımlık plastik poşetlerin paydaşlarla iş birliği yapılmamasından dolayı yasaklanamadığını savundu

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Çevre Mühendisleri Odası plastik poşetlerin kullanımdan kaldırılmamasına tepkili
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Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Sibel Paralik, tek kullanımlık plastik poşetlerin kullanımının yasaklanması sürecinde yaşanan sıkıntının, gerekli altyapının oluşturulmaması olduğunu savundu.  
Tek kullanımlık poşetlerin kullanımının kaldırılması ile ilgili tüzük maddesinin ötelenmesi konusunda çıkan yargı kararı konusunda Paralik, “Tek kullanımlık plastik gibi yasaklanacak ürünlerin yerine hem eşdeğer maliyette hem de yerel piyasadan temin edilebilmesi mümkün alternatif ürünlerin de geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu ürünlerin üretilmesi ve temini ise teknolojik bir değişiklik gerektiriyorsa, üreticiler, sağlayıcılar ve tüketiciler için bu süreç iyi yönetilmelidir. Geçişi sağlayacak altyapı iyi planlanmalı, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile teşviklendirilerek gerçekleştirilmelidir” dedi.
Atıkların azaltılması için bilinçlendirme yanında bazı yasaklamaların/yaptırımların da uygulanmasının gerektiğini Oda olarak desteklediklerini ifade eden Paralik, “Farklı tipteki atıkların ayrı toplanarak ele alınması ile ilgili bir uygulamamız yok. Bunlarla birlikte, hiçbir çevresel konunun mecliste gündeme alınmadığı gibi bu konulara ayrılan yeterli bir bütçe de yok” dedi.
Plastik poşet kullanımının azaltılmasını öngören, 2018 de yürürlüğe giren ambalaj atıkları ile ilgili tüzüğe de dikkat çeken Paralik, ilgili tüzüğe uyulup uyulmadığı konusunda yeterli denetim yapılıp yapılmadığını sordu.
Özellikle yasak getiren yasal düzenlemelerin uygulanabilirliğini mümkün kılmak ancak ilgili paydaşlar ile iş birliği ve istişare içerisinde çalışma ile mümkün olabileceğini kaydeden Paralik,
AB de yasaklamanın önünü açan ve mümkün kılan genişletilmiş üretici sorumluluğu benimsenmeli, iş birliği kapsamında sadece üreticiye değil ilgili tüm paydaşlara (üretici, dağıtımcı, kullanıcı ve son kullanıcı) da sorumluluklar verilmelidir” dedi.
Sibel Paralik 2015’de 15-50 mikron arası kalınlıktaki poşetlerin AB’de yasaklandığına dikkat çekti.
 
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