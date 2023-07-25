Cevdet Yılmaz, Güzelyurt sulama projesinin açılışına katılacak

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Tüneli tamamlanan Güzelyurt sulama projesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımı ile açılacağını ifade eden Başbakan Üstel, ardından da ikinci büyük sulama projesi Mesarya’nın hayat bulacağını belirtti.

