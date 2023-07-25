Cevdet Yılmaz, Güzelyurt sulama projesinin açılışına katılacak

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Tüneli tamamlanan Güzelyurt sulama projesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımı ile açılacağını ifade eden Başbakan Üstel, ardından da ikinci büyük sulama projesi Mesarya’nın hayat bulacağını belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.