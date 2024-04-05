Cevdet Yılmaz geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün KKTC’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Saat 15.30’da gelmesi beklenen Cevdet Yılmaz, Havalimanı’nda açıklamalarda bulunacak. Cevdet Yılmaz daha sonra KKTC’den yetkililer ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya gelecek.
Cevdet Yılmaz, saat 18.00’de ise Güzelyurt Atatürk Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak ve iftar programına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.
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