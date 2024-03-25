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Çeler, kararın geri çekilmesini talep etti

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı atama kararının geri çekilmesini talep etti.

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Çeler, kararın geri çekilmesini talep etti
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Çeler yaptığı yazılı açıklamada, Turgay Avcı’nın ardından YÖDAK Başkanlığına, neden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) eski Rektörü Hocanın’ın atandığını sordu ve sebebinin açıklanmasını istedi.
“Ülkenin üniversite çöplüğüne dönüştürüldüğünü” ileri süren Çeler, “DAÜ’nün bugün yaşadığı krizlerin mimarlarından olan bir kişinin, tüm üniversitelerin yönetimine getirilmesinin hiçbir mantıkla bağdaşmadığını” savundu.
“Biz kalite dedikçe, iyi yönetim dedikçe, toplum liyakatli başarılı insan dedikçe, siz sadece ‘partili ve yandaş’ diye algılıyorsunuz” diyen Çeler, atama kararının geri çekilmesini istedi.
Çeler, YÖDAK Başkanlığına, hangi partili olup olmadığına bakılmaksızın, üniversiteler alanını düzlüğe çıkaracak, liyakatli bir kişinin atanması gerektiğini kaydetti.
 
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