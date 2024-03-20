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Çeler: “Hakkında iddialar olan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hakkında “sahte diploma ve yolsuzluk” iddiaları bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

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Çeler: “Hakkında iddialar olan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçilmeli”
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Çeler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) bir an önce yeniden yapılandırılarak, denetlemelerin başlaması ve kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini vurguladı.
Çeler, sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda “polise baskı yapıldığına” dair duyumları olduğunu öne sürerek, bunun bir an önce sona erdirilmesi konusunda hükümete çağrıda bulundu.
Çeler, toplumun en güven duyması gereken kişileri elleri kelepçeli mahkemelerde yargılanırken görmesinin yarattığı hayal kırklığının yanına bir de “birileri kayırılıyor” duygusunu yaşamasının, adalet duygusunun tamamen çökmesi anlamına geleceğini söyledi.
Hakkında “sahte diploma ve yolsuzluk” iddiaları bulunan milletvekillerinin hakkaniyetli şekilde sorgulanması ve yargılanarak ya aklanması ya da suç tespitinin yapılması gerekliliğine işaret eden Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için gerekli tüm adımlar atılmalı, diğer tüm zanlılar için de bir an önce soruşturmalar tamamlanmalı ve yargı süreci başlatılmalıdır. Toplumun erozyona uğratılan adalet ve eşitlik duygularının daha fazla zehirlenmemesi elzemdir.”
Çeler ayrıca, soruşturmalar nedeniyle geçen  günlerde istifa eden Turgay Avcı dahil, YÖDAK’ın bazı üyelerinin soruşturma nedeniyle tutuklandığına veya hali hazırda yargılandığına dikkat çekerek, kurumda boşalan koltukların doldurulmasının yüksek öğretim için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.
Çeler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm üniversiteler ayırım gözetmeksizin sistemli ve düzenli şekilde denetlenmelidir. Ayrıca bu işin sadece Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle de sınırlı olmadığı, başka birçok üniversite adlı yapılanmalarda bu gibi sahtekarlıkların yaşanmış olması olasıdır. Süratli şekilde buralar da denetimden geçirilmeli, yaptırımlar uygulanmalı ve kimsenin gözünün yaşına bakmadan kapatılmalıdır.”
 
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