Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatacağım

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, TV2020’de yayınlanan Eğrisi Doğrusu programında Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladı.



“Kötü gidişe dur demek için adayım”



Zeki Çeler neden aday olduğu hakkında konuşarak, “Girne trafik sorunu, kanalizasyon ve alt yapı sorunları yaşıyor. İnsanların yaşam kalitesi düştü. Ekonomik, sosyal yaşam ve zaman konusunda vatandaşın kayıpları var. Vatandaş ve turistler memnun değil. Kötü gidişe dur demek, milletvekilliği ile bakanlığım döneminde edindiğim tecrübeleri ekibimle hayata geçirmek için aday oldum” dedi.



“Son 8 yılda taş üstüne taş konulmadı”



Mevcut yönetimin kentin markalaşması konusunda çalışma yapmadığını ve İskele’nin cazibe merkezi olduğunu anlatan Çeler, “Girne’de yaşayanlar mutsuz. Kent her geçen gün kötüye gidiyor. Kanalizasyon konusunda adım atılmadı. Son 8 yılda taş üstüne taş konulmadı” ifadelerini kullandı.



“Girne’yi, Girnelilerle yönetmek istiyorum”



Seçime neden bağımsız olarak girdiği hakkındaki soruyu yanıtlayan Çeler, “

Girne’yi daha iyi bir yere getirmek için sadece siyasi partiler değil, herkes el birliğiyle çalışmalı. Girne’yi, Girneliler ile yönetmek istiyorum.

Belli bir kesimin değil, tüm kesimlerin sesi olmak, sorunlarını çözmek ve hizmet götürmek için bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar verdim. Bakanlık görevimde partizanlık ve bölgecilik yapmadan halka hizmet verdim” diye konuştu.



“Belpaz çalışanlarını sendikalaştıracağım”



Girne Belediyesi’ne bağlı Bel-Paz şirketi konusuna da değinen Çeler, “Başkan olursam Belpaz’ı kapatacağım dedikodusunu yapıyorlar. Belediyenin taşeron firmasındaki gençler, daha düşük maaşla iki dudak arasında çalışıyor. Özel sektörde çalışanların hakları için mücadelede eden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuş biri olarak şirketi kapatmam veya gençleri güvensiz bir ortamda çalıştırmam söz konusu değildir. Çalışanların, sorunsuz ve güvence altında çalışması için toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmalarını sağlayacağım. İlk 15 günde çalışmalara başlayacağım” dedi.



“İş barışı ve huzuru sağlayacağım”



Kentte yaşayan vatandaşlar yanında belpaz ve belediyede çalışanların da mutlu olmadığını aktaran Çeler, “Çalışanlar arasında kayırmaca ve hak yeme var. İki yıllık bir çalışan kadroya alınırken, 8-10 yıldan beridir çalışanlar kadroya alınmıyor. Çalışanlar arasında iş barışı ve huzuru sağlayacağım” şeklinde konuştu.



“Halkın limana gelmesini sağlayacağız”



Girne Antik Liman’ın durumu hakkındaki eleştirileri de yanıtlayan Çeler, “

Girne Antik Limanda yetki karmaşası var denilerek sorumluluk almaktan kaçınılıyor, top başkalarına atılıyor. Girne’nin markalaşmasını konuşmamız gerekirken, Halen limandaki kokudan ve düzensizlikten şikayet ediyoruz. Paydaşlarla işbirliği içinde liman hak ettiği noktaya gelecek. Kent güvenliğini ve sosyal yaşamı geliştirerek, halkın limana gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşımızın ve bölgelerin kalkınmasını sağlayacağız”



Limanı ve kenti dönüştürerek cazibe merkezi yaratacaklarını anlatan Çeler, “Girne tarihi ve doğal dokusuyla Akdeniz’de önemli bir yere sahiptir. Girne’yi markalaştıracağım. Ulaşım ve restorasyon çalışmalarıyla liman ile köylerimizi turizm faaliyetlerinden pay alan bir noktaya getireceğiz. Butik otelcilikle vatandaşımızın ve bölgelerin kalkınmasını sağlayacağız” dedi.



“Kazandığım gün sayıştayı çağıracağım”



Belediye başkanlığını kazanması durumunda sayıştayı belediyeye çağıracağına dikkat çeken Çeler, “Ortaya atılan iddialar var bu nedenle makamı devralırken,

sayıştayı çağıracağım. Sayıştay’ın denetim yapmasını istiyorum” diye konuştu.