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Çelebi Ilık istifa etti

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan sahte diploma olayına adı karışan Kooperatif Şirketler Mukayidi Çelebi Ilık istifa etti

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Çelebi Ilık istifa etti
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Kooperatif Şirketler Mukayidi Çelebi Ilık, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na istifasını sundu.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan sahte diploma olayına adı karışan Ilık, mahkemeye çıkartılmış ve hakkında dava süreci başlamıştı.
Çelebi Ilık yüksek lisans diploması almak için derslere ve sınavlara girmeden üniversitenin genel sekreteri ve dekanını sahte belge düzenlemeye tahrik etme ve lisans-yüksek lisans diplomalarını temin etmekle suçlanıyor.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na istifasını sunan Çelebi Ilık, sürecin sonunda aklanacağından emin olduğunu ancak kooperatiflerin süreçten etkilenmemesi için bu kararı aldığını söyledi.
“Ben yanlış bir şey yapmadım” diyen Çelebi Ilık sürecin sonunda her şeyin ortaya çıkacağını yineledi.
“Hakkında şaibe bulunan onlarca insan koltuğunda oturmaya devam ederken, ben istifamı sunuyorum” diyen Ilık, soruşturmanın salimen tamamlanması için bu adımı attığını ifade etti.
 
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