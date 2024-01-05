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“Cehennem keşke sizin başınıza çökseydi”

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“Cehennem keşke sizin başınıza çökseydi”
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İsias Otel’de hayatını kaybeden Perihan Çetiner’in annesi Deniz Çetiner, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
6 Şubat gününü anlatan Deniz Çetiner, “hiç bir ses yoktu. Benim çocuğum donarak ölmedi, karın baskısı ve iç kanamadan öldü. Yalan dolanlarla yarattıkları cehennem keşke sizin başınıza çökseydi, inşallah hapiste çürüsünler.” ifadelerini kullandı.
 
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