Çayönü’nde, “Atatürk Parkı ve Piknik Alanı”nın açılışı yapıldı

Tatar: “Oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla, piknik alanlarıyla bölgeye böyle bir tesis kazandırılması çok değerli”

Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı Çayönü köyünde, “Atatürk Parkı ve Piknik Alanı”nın açılışı yapıldı. Açılış törenine, bölge halkı yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bazı bakanlar ve belediye yetkilileri de katıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Bülent Bebek’in belediye başkanı olduktan sonra çok güzel icraat ve projelere imza attığını kaydetti, kendisini kutladı. Atatürk Parkı ve Piknik Alanı’nın ve diğer projelerde görev alan tüm çalışanlara, işçilere ve emekçilere de teşekkür eden Tatar, parka Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verilmesine, bölge halkının katıldığı bir anketle karar verildiğini kaydederek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Ülkedeki güzelliklerin ve doğanın korunması; çocuklara, gençlere, halka böylesine piknik ve park alanları sunulmasının önemine değinen Tatar, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.“Belli ki buraya profesyonel bir el değmiş. Bize yakışan da budur” diyen Tatar, oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla ve piknik alanlarıyla bölgeye böyle bir tesis kazandırılmasının çok değerli olduğunu belirtti. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tüm işçileri selamlayan Tatar, “Sosyal bir devlet olarak, işçilerimizin çalışma standartları, çalışma ortamlarındaki kurallar ve çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler bakımından, ileri ve medeni ülkelerde olan kanunlar ve yasalar bizde de mevcuttur. Onların haklarını devletimiz, hükümetimiz, her zaman sonuna kadar korumak için elini taşın altına koymaktadır” dediBölgedeki savaşlara ve dünyadaki krizlere rağmen, KKTC ekonomisini güçlü bir şekilde geleceğe taşıyabilmek için önemli projelere imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti'yle imzalanan ekonomik ve mali protokollerle de buradaki alım gücünü muhafaza etme ve artırma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlayarak başladı. Büyük bir dayanışma içerisinde ve büyük bir iş birliğiyle parkın bölgeye kazandırıldığını ifade eden Üstel, gençlerin spor aktiviteleri yapacakları güzel alanları da yine belediyeyle iş birliği içerisinde hayata geçireceklerini belirtti.“Değerli kardeşlerim bugün işçinin bayramı. Biz hükümet olarak geldiğimiz günden beri dedik ki ‘biz işçimizi hep önde tutacağız’. İşçimizin hak ettiği emeğin karşılığını her zaman vermeye çalışacağız. Ve geldiğimiz günden beri işçinin her istediğine en iyi şekilde vermeye çalıştık” diyen Üstel, tarihinde ilk defa asgari ücretle çalışan işçinin, oy birliğiyle ve hayat pahalılığı oranının üzerinde artış aldığını anlattı.Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması için çalışma başlatıldığını da kaydeden Üstel, “Göç Yasası” ile işe alınanlar için yapılan düzenlemelere de işaret etti. “Biz halkımıza, çalışanımıza, işçimize ne söz verdiysek hepsini birer birer yerine getiriyoruz” diyen Üstel sektörlere yapılan desteklere de değindi.Hayat pahalılığı düzenlemesinin yılda üçe çıkarıldığını da anımsatan Üstel, “Kısmetse bu Mayıs ayı sonunda hayat pahalılığı neye tekabül ederse onu da çalışan kesimlerimize intikal ettireceğiz. Bunu yaparken asgari ücretle çalışanlarımızı da unutmadık. Unutmayacağız. Biz hükümet olarak halkımıza, işçimize, çalışanımıza ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek açılışta yaptığı konuşmada, açılışı özellikle 1 Mayıs İşçi Bayramı’na denk getirdiklerini söyleyerek, tüm işçi ve emekçilerin gününü kutladı.“Kuşakların kaynaşarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği bu güzel parkın açılışını gerçekleştireceğim için heyecanlıyım” diyen Bebek, doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda piknik yapma imkânı sunan bu alanı bölge halkının hizmetine sunmaktan dolayı mutluluk yaşadığını dile getirdi.Bölgeye değer katan her türlü projenin hayata geçirilmesinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Bebek, “Bu çocuk parkı ve piknik alanı da ailelerimizin, dostlarımızın bir araya gelip keyifli vakit geçirebileceği, doğanın güzelliklerini keşfedebileceği bir mekân olacaktır” şeklinde konuştu.Göreve geldikleri ilk günden bu yana söz verdikleri tüm projeleri yerine getirdiklerini ve buna devam edeceklerini kaydeden Bebek, “Kukla Göleti Rehabilitasyon Projesi'nin tamamlayarak başladığımız projelerimize, Türkmenköy Parkı ve Dinlenme Alanı yanında İncirli Köyü Kaldırım Projesi'ni tamamlayarak devam ettik. Sırasıyla Beyarmudu Çöplük Alanı'nın ıslahı, Beyarmudu Sınır Kapısı İyileştirme Projesi…”dedi. Beyarmudu Sınır Kapısı İyileştirme Projesi’nın kısa süre içinde tamamlanacağını kaydeden Bebek, “Başbakanımız bununla alakalı gerekli talimatları verdiler. Bölgeyi ne kadar önemsediklerini gösterdiler. Sayın Başbakan'a bölge halkı adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Kendi belediye başkanlığı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay döneminde Güvercinlik'te yapılan ziyareti hatırlatan Bebek, “Orada bir futbol sahası projesi gündeme gelmişti. O projede şu an hayat buldu. Muhteşem bir stadyum, muhteşem bir futbol sahası çok kısa bir zaman sonra hizmete açılacak” dedi.Amaçlarının, bölgede yaşayan vatandaşların refahını yükseltmek, onların yaşam kalitelerini arttırmak olduğunu ifade eden Bebek, süren projeler hakkında bilgi verdi.“Bölgede müthiş bir değişim başladı. Bütün köylerimiz kalkınma aşamasında” diyen Bebek, tüm çabaları için belediye çalışanlarına teşekkür etti. “Söz verdiğimiz gibi beldemizin her köyünü yeniden inşa edip yaşanabilir kentler seviyesine çıkaracağız” diyen Bebek, projede kendilerine destek veren Osmanlılar Vakfı, diğer kuruluşlara ve özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür etti.Bebek ayrıca yaptıkları çalışmalara katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği’ne, devlet ve hükümet yetkililerine de teşekkürlerini iletti.Konuşmaların ardından “Atatürk Parkı ve Piknik Alanı”nın açılışı yapıldı.