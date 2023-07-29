Çayırova’da alkol tesiri altında kaza yapan Matthew Ridley tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Çayırova’da, Senmar Market yeni yol çemberinde, Matthew Ridley (E-45), 00.10 sıralarında, 242 mlgr alkollü içki tesiri atında, yönetimindeki KUT 555 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu konu çemberin bordür taşlarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Ridley tutuklandı.
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