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Çavuşoğlu’ndan YÖDAK ve Mücahitler Derneği’ne ziyaret

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Çavuşoğlu, YÖDAK’a ve TMT Mücahitler Derneği’ne ziyarette bulundu

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Çavuşoğlu’ndan YÖDAK ve Mücahitler Derneği’ne ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) ziyarette bulundu.
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı. 
Basının sadece girişte görüntü almasına imkan verildi.
Çavuşoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneğini ziyaret etti.
TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve diğer mücahitlerle görüşen Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.
TMT'yi ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs meselesine hepimiz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle TMT olarak, şu anda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neferleri olarak verdiğiniz desteğin farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi, ecdadımızın ve büyüklerimizin Kıbrıs Türk halkının haklarının savunduğu gibi, biz de bugün Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için Türkiye ve KKTC olarak birlikte hareket ediyoruz." dedi.


TMT Mücahitler Derneği Bora ise Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür etti.
Tarihsel olarak İngiliz koloni dönemini, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemlerini yaşadıklarını kaydeden Bora, "Bugün de bağımsız KKTC'de yaşamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu günlere kolay gelmedik." dedi.
Bora, 1963-1974 arasında Kıbrıs Türkü'nün Rumların saldırıları altında yaşadığını ve bu süreçte 103 köyü terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ın bütününe barışı ve çözümü getirdiğini ifade eden Bora, "53 yıldan beri devam eden federasyon görüşmelerinden sonra, bunların bir neticeye ulaşılmayacağı anlaşılınca iki devletli çözümü getirmenin tam sırasıydı. İki devletli çözüm modeli isabetli bir karardır, başka bir seçeneği yoktur." şeklinde konuştu.


 
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