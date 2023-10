Çavuş: Sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek geleceğe yapılabilecek en büyük yatırım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkede, sürdürülebilir tarım için uygun maliyetli teknolojik gelişmelere ve eğitime daha çok yatırım yapılmasının, uzun vadede olumlu değişikliklere yol açabileceğine inandıklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“Bugün Dünya Gıda Günü. Dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak Kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gıda kayıp ve israfının azaltılması amacıyla her yıl dünyada 150’den fazla ülkede etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü, aynı zamanda 16 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün de kuruluş yıldönümüdür.

Dünya Gıda Günü için 2023 yılı teması, 'Su Hayattır', 'Su Gıdadır' ve 'Kimseyi Geride Bırakmayın' üzerinedir. Tema; suyun yaşam için ne kadar elzem olduğunu ve gıdaya ulaşımda ne kadar kritik rolü olduğunu ortaya koymakta olup Dünya’daki hızlı nüfus artışı, ekonomik sorunlar ve iklim krizi, suyun akıllıca sürdürülebilir kullanımını ön plana çıkarmakta ve bu konuda küresel farkındalığın artırılması amaçlamaktadır.

Ülkemizin, kısıtlı su kaynaklarına sahip olması ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın da iklimsel koşulları gereği uzun yıllar su sıkıntısı çeken ülkemiz, ortaya konulan vizyon ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli katkılarıyla gerçekleştirilen "Asrın Su Projesi" sayesinde can suyuna kavuşmuştur.

Bu bağlamda gerek evsel kullanım gerekse tarımsal kullanım amaçlı olarak Anavatan Türkiye’den gelen su, ülkemiz tarımına önemli katkı sağlayacak olup güvenli, sağlıklı, yeterli gıdaya ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Gerek pandemi, gerek savaşlar gerekse iklim krizi, tarım sektörünün ve güvenli gıdaya ulaşımının insanlık için yaşamsal bir önemi olduğunu bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte tarım ve gıda sistemlerine verilen desteklerin önemi, tüketicilere uygun fiyata, besleyici ve güvenli gıda erişimi sunmanın ne kadar elzem olduğu, daha çok görünür hale gelmiştir.

Kırsal kalkınmanın en önemli yapı taşlarından olan tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, kırsaldan merkeze olan göçü engellemek ve üreticilerin tarlasından, bahçesinden, bağından kopmadan üretime devam edebilmesine yönelik olarak, Bakanlığımız, ihtiyaç duyulan destekleri sağlamaya çalışmaktadır.

Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Daireler; tüketicilere çiftlikten sofraya kadar tarımsal ürünlerin güvenli bir şekilde ulaştırılması için; et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, bitkisel ürünler ve bazı gıda ürünlerinde denetimler sürdürmektedir. Yapılan denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşmakta olup güvenli gıdanın üretilmesine yönelik olarak ayrıca çiftçilerimize eğitimler verilmektedir.

Ülkemizde, sürdürülebilir tarım için uygun maliyetli teknolojik gelişmelere ve eğitime daha çok yatırım yapılmasının, uzun vadede olumlu değişikliklere yol açabileceğine inanıyoruz. Biyoçeşitliliğe saygılı, daha çevreci ve doğal kaynakları daha verimli kullanan sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek de geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam için adımlar atmaya devam edeceğimizin sözünü verir, tüm halkımızın Dünya Gıda Gününü kutlarım.”