Cankurtaran hayat kurtardı

Mağusa’da yüzmekte olan ve sara nöbeti geçiren bir genç, cankurtaran Ali Cenk Akay tarafından kurtarıldı

Mağusa Glapsides sahilinde önceki akşam saatlerinde yüzmekte olan ve sara nöbeti geçiren bir genç, cankurtaran Ali Cenk Akay tarafından kurtarıldı.Mağusa Belediyesi çalışanlarının yardımı ile ambulansa taşınan genç, ölümden döndü.Deniz yatağı ile olay yerine giden cankurtaran Ali Cenk Akay, nöbet geçiren gence suni teneffüs yaparak kıyıya çekti. Burada müdahaleye devam eden Ali Cenk Akay, nöbet geçiren genci hayata döndürdü.Ali Cenk Akay cankurtaran sertifikasını Güçver su sporlarından eğitim alarak kazanmıştı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan cankurtaran Ali Cenk Akay “3 yıl önce Mustafa Güçver Su Sporları’ndan aldığım cankurtaran sertifikamın 7. kurtarma ile hakkını vermeye çalışıyorum. Üzerimde emeği geçen herkesin başarısı” dedi.