Uluslararası Aşı Kartı olmayanlar, İngiltere’de 280 STG ödeyecek

İngiltere’ye giden öğrenciler eğer Kuzey Kıbrıs'ta aşı yaptırmış ise orada ev karantinasına girmek için 280 STG yani 3 bin 295 TL tutarındaki PCR ücretini ödemek zorunda kalacak



İngiliz Yüksek Komiserliği, ‘Aşı türü ne olursa olsun, Kıbrıs Sağlık Sigorta Sistemi’ne kaydı olmayanların aşı sertifikalarının İngiltere’ye girişte kabul edilmediği’ açıklamasını yaparak, sorunun giderilmesi için İngiliz Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili makamlar nezdinde girişimlerin sürdüğü kaydedildi.

KKTC’nin Avrupa Birliği onaylı aşı kartı verememesinden ötürü Covid-19 aşılarını Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptıran öğrencilerin İngiltere’ye girişlerinde sorun yaşanmasına neden oldu.

İngiltere’ye giden öğrenciler eğer Kuzey Kıbrıs’ta aşı yaptırmış ise orada ev karantinasına girmek için 280 STG yani bugünün kuruyla 3 bin 295 TL tutarındaki PCR ücretini ödemek zorunda kalacak.

AstraZeneca aşısının İngiltere’nin ürettiği bir aşı olmasına rağmen İngiltere, kendi aşısını yaptırmış olanları dahi Uluslararası Aşı Kartı olmayanları ülkeye almayacağını belirtti.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyon Başkanı Adil Bey, aşı sorunun özellikle İngiltere’de okuyanlar için sorun yarattığını ifade ederek, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmış olmasına rağmen anlamsız kararlar aldığını dile getirdi.

Kuzey’de aşı olan öğrenciler için de AB onaylı aşı sertifika verilmesi adına girişimleri olduğunu ifade eden Bey, yaşananların tamamen İngiltere’nin almış olduğu keyfi kararlardan kaynaklandığını söyledi ve “Bu prosedür sadece KKTC için değil, İsviçre ve Fransa’ya da aynı ambargoyu uyguluyorlar” şeklinde konuştu.

