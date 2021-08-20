Canaltay: Ülkeye giriş işlemlerinde personel yetersiz kalıyor

THY ile Pegasus yetkilileriyle yerinde inceleme yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Ercan’a günde 20’ye yakın uçak geldiğini ancak personelin yetersiz kaldığını söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan Havalimanı’nda, yolcu geliş bölümünde incelemelerde bulundu.

Bakan Canaltay’a, bakanlık bürokratlarının yanı sıra havalimanı işletmesi T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Ercan’a sefer düzenleyen Türk Hava Yolları ve Pegasus şirketi yetkilileri de eşlik etti.

Canaltay, inceleme sonrası basına yaptığı açıklamada, havaalanındaki işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi adına aksaklıkları yerinde görmeye geldiklerini ifade etti.

Ercan’ın daha fazla uçuş ve yolcuya hazır olabilmesi için havalimanı işletmesi ve THY ile Pegasus yetkilileriyle yerinde inceleme yaptıklarını ifade eden Canaltay, Ercan’a günde 20’ye yakın uçak geldiğini ancak personelin yetersiz kaldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’yla da çalıştıklarını, sosyal mesafe korunarak geçişlerin sağlıklı yapılması gerektiğini ifade eden Canaltay, amaçlarının geçişlerde düzen yaratmak ve en hızlı şekilde geçişleri sağlamak olduğunu kaydetti.

Yarım saat arası uçak geldiğini ve ülkeye giriş işlemlerinde turist ve öğrencilerden sıfır puan aldıklarını ifade eden Canaltay, tüm bu sıkıntıları aşmak için çalıştıklarını söyledi.





